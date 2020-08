Caviglie gonfie: scopri come curarle con dei i rimedi naturali (Di venerdì 28 agosto 2020) . Col caldo, si sa, si possono avere gambe e Caviglie gonfie. E spesso non c’è solo gonfiore, ma anche sensazione di pesantezza, formicolio e qualche volta anche dolore. Gambe e Caviglie gonfie si possono avere per svariati motivi, in primis la ritenzione idrica. Molto importante è il nostro stile di vita complessivo: la dieta, se ci muoviamo oppure no, se fumiamo, se facciamo esercizio regolare e così via. Importante. Se ci capita di osservare che le nostre gambe si gonfiano, la prima cosa è vedere un medico, ma non mancano rimedi casalinghi che possono dare un certo sollievo. Vediamo subito quali. Caviglie gonfie: scopri come curarle con dei rimedi ... Leggi su pianetadonne.blog

Il nostro corpo, durante la gravidanza, va incontro a numerosi cambiamenti. In un periodo così importante e delicato, tuttavia, possono presentarsi anche dei fastidi: tra questi, una menzione particol ...

Gambe pesanti e caviglie gonfie sono disturbi molto frequenti soprattutto in estate. Questo perché l’aumento della temperatura esterna provoca una vasodilatazione e un sovraccarico delle vene rallenta ...

