Marche, forte scossa di terremoto ad Ancona: magnitudo 3.5 (Di giovedì 27 agosto 2020) Nella regione Marche, precisamente nella provincia di Ancona, forte scossa di terremoto nelle prime luci di stamani: magnitudo 3.5. Paura nelle Marche, ove nelle prime luci di stamani è stata avvertita una forte scossa di terremoto. Il sisma, avvenuto nella provincia di Ancona, ha avuto una potenza di 3.5 gradi magnitudo sulla scala Richter. Il dato è stato registrato dall’accurato e onnipresente lavoro dei ragazzi della Sala Sismica dell’Istituto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma (INGV). Quest’oggi, come detto poc’anzi, la terra ha tremato nella provincia di Ancona: con epicentro a 5 km da ... Leggi su bloglive

CGIL CISL UIL disegnano "Le Marche di domani"

7' di lettura 26/08/2020 - CGIL CISL UIL delle Marche sottopongono con un documento all’attenzione dei candidati Presidenti e alle rispettive forze politiche per le prossime elezioni, le priorità del ...

