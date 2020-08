"Il piccolo Gioele morto dopo l'incidente in auto" (Di giovedì 27 agosto 2020) Valentina Raffa Tracce di sangue nella macchina. La tac: il corpo compromesso da morsi di animali Tac e autopsia sui resti martoriati del piccolo Gioele e accertamenti sulle tracce rinvenute nell'auto di Viviana Parisi. È stata una giornata intensa quella di ieri che lascia tutte le ipotesi aperte su cosa sia accaduto il 3 agosto a Caronia (Messina), ma si rafforza una pista che era ritenuta ormai debole: quella del ferimento del piccolo nell'incidente occorso a Viviana nella galleria Pizzo Turda, sull'A20 Messina-Palermo. E a conferma di ciò nel cranio di Gioele sono state riscontrate «micro tracce di sangue» con «infingimento osseo». In pratica il piccolo ha preso una botta che gli ha causato ... Leggi su ilgiornale

