Tornano i Venerdì di Ercolano: videomapping e tableaux vivants legati alla figura di Ercole (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ritorna nella città degli Scavi l’appuntamento con i Venerdì di Ercolano sebbene in forma ridotta rispetto alle scorse stagioni, a causa dell’emergenza sanitaria. L’iniziativa, prevista nel Piano di Valorizzazione 2020, si articola in due serate del programma Campania by night: 28 agosto e 4 settembre, realizzate da Scabec Regione Campania in collaborazione con il Mibact, Parco archeologico di Ercolano e Comune di Ercolano e prevede percorsi accompagnati al sito, arricchiti di proiezioni di luci e riproposizioni in videomapping di alcuni dei capolavori di pittura e scultura provenienti da Ercolano a partire dagli scavi borbonici. Ad accompagnare i partecipanti saranno i suggestivi tableaux vivants, a cura di Teatri 35, che valorizzeranno ... Leggi su ildenaro

