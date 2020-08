Ida Platano torna a sperare | Ex dama di Uomini e Donne insegue la magia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo la fine della storia d’amore con Riccardo Guarnieri, Ida Platano torna a sperare. L’ex dama di Uomini e Donne insegue la magia senza età. Ida potrebbe tornare al trono over? Sono passate diverse settimane dalla fine della storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Entrambi sono tornati alla loro quotidianità: la dama al … L'articolo Ida Platano torna a sperare Ex dama di Uomini e Donne insegue la magia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

TRASHPERSON18 : GARA 7 Aurora Betti TI 2 Ida Platano TI 5 - TRASHPERSON18 : Passano al turno successivo Antonella Elia e Ida Platano. - TRASHPERSON18 : GIRONE 8 Antonella Elia TI 7 Delia Duran TI VIP 2 Nunzia Sansone TI 6 Ida Platano TI 5 - zazoomblog : Ida Platano fiera di sé stessa Ex di Uomini e Donne asfalta il web Video - #Platano #fiera #stessa #Uomini… -

Ultime Notizie dalla rete : Ida Platano Ida Platano piena di speranze: Ex di Uomini e Donne ha superato la delusione? Giornal Uomini e Donne: Giovanni Longobardi perdona Veronica? La segnalazione

Ha fatto molto discutere lo sfogo di Veronica Ursida su instagram in cui ha annunciato che la storia con Giovanni Longobardi del Trono Over di Uomini e Donne è terminata. In questo sfogo la dama ha pr ...

Ida Platano mamma single | Confessioni a cuore aperto per l’ex di Uomini e Donne | Video

La ex dama di Uomini e Donne continua a essere sommersa dalle critiche sulla sua vita ma soprattutto su come sta crescendo suo figlio e su come, ha chiuso definitivamente la sua storia con Riccardo Gu ...

Ha fatto molto discutere lo sfogo di Veronica Ursida su instagram in cui ha annunciato che la storia con Giovanni Longobardi del Trono Over di Uomini e Donne è terminata. In questo sfogo la dama ha pr ...La ex dama di Uomini e Donne continua a essere sommersa dalle critiche sulla sua vita ma soprattutto su come sta crescendo suo figlio e su come, ha chiuso definitivamente la sua storia con Riccardo Gu ...