Giorgio Pinchiorri: 2.225 bottiglie all’asta. Lo scopo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Giorgio Pinchiorri mette all’asta 2.225 bottiglie. In un momento delicato per l’economia decide di fare un gesto importante per le persone che ha intorno. Di che si tratta. Giorgio Pinchiorri, patron della famosa Enoteca Pinchiorri, possiede una cantina di dimensioni colossali, che conta ben 60 mila bottiglie acquistate in oltre 50 anni. Nel maggio dello scorso anno, Pinchiorri viene contattato da una casa d’aste americana specializzata in vino Zachys, Don Zacharia, che gli propone di mettere all’asta alcune delle sue bottiglie. E’ così il prossimo 12 settembre, a Londra, verranno battute all’asta ben 2.250 bottiglie divise in 864 lotti di vini italiani e francesi. Valore base ... Leggi su bloglive

efa_news : Asta #vini dell'Enoteca Pinchiorri: un grosso equivoco da chiarire - Smentisce la stampa il patron Giorgio, mentre… - pazienzainfinit : RT @Corriere: Giorgio Pinchiorri e le 2.250 bottiglie all’asta: «Ci pagherò le ferie dei miei dipende... - wine_mag : Giorgio #Pinchiorri @Eno_Pinchiorri fa chiarezza: “L’#asta da #Zachys? #Covid_19 non c’entra nulla”… - hubgrape_tw : Giorgio Pinchiorri e le 2.250 bottiglie all’asta: «Ci pagherò le ferie dei miei dipendenti» - AvvMennillo : Giorgio Pinchiorri e le 2.250 bottiglie all’asta: «Ci pagherò le ferie dei miei dipendenti» -