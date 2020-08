Dopo le voci sul coma, Kim riappare appesantito e con sigaretta (Di mercoledì 26 agosto 2020) Kim Jong Un è riapparso in pubblico Dopo le speculazioni circolate nei giorni scorsi sul suo stato di salute. Il leader nordcoreano è apparso appesantito e con la sigaretta in mano.Kim ha partecipato a una riunione allargata del Politburo del Partito dei lavoratori che ha affrontato i temi dell’emergenza Covid-19 e del tifone Bavi. Il dittatore ha lamentato “difetti” e “carenze” non specificati nella risposta del Paese al nuovo coronavirus e ha esortato i funzionari a correggerli rapidamente.Kim si è poi concentrato sui preparativi per limitare al massimo i danni del tifone Bavi che dovrebbe colpire la Corea del Nord giovedì mattina. Leggi su huffingtonpost

