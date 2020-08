TS – La Roma spinge per prendere Ausilio. L’Inter su Petrachi (Di martedì 25 agosto 2020) Ausilio cercato dalla Roma Non c’è solo la questione allenatore da risolvere in casa Inter. I nerazzurri potrebbero trovarsi anche senza direttore sportivo vista la corte serrata della Roma che spinge per portare Piero Ausilio nella capitale. Il suo posto a Milano sarebbe preso da Gianluca Petrachi che ha da poco terminato la sua esperienza in giallorosso. “Messo in ombra dallo sbarco di Marotta all’Inter, ma legato da un rapporto di grande stima con Zhang che gli ha allungato il contratto fino al 2022 nonostante tra il direttore sportivo e Conte il feeling fosse sottozero. Il presidente potrebbe trovarsi costretto a sostituire due figure chiave nell’area tecnica, allenatore e ds, da qui l’ultima idea nata in questi giorni alquanto ... Leggi su intermagazine

siamo_la_Roma : ??? La #Roma spinge sull'acceleratore ?? Il club vuole chiudere l'affare in questa settimana ?? I capitolini vorrebb… - DiNapoliSilvio : - infoitsport : Marco Cherubini: 'Milik bocciato da Pirlo, questo spinge il polacco verso Roma' - forzaroma : #BayerLeverkusen, #Völler spinge per #Schick: pronti circa trenta milioni #ASRoma #calciomercato - eantoniopolonia : @enzogoku69 @17_Peppe Malcuit potremmo metterlo in qualche negoziazione con la Roma, ce lo vedo proprio bene estern… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma spinge Veretout, un uomo conteso: il Napoli spinge, per Fonseca non si tocca. E la Roma... La Gazzetta dello Sport Dalla Yespica alla Mosetti passando per Federico Fashion Style e ex di "Uomini e Donne: quelli che... positivi al Covid

Si allunga la lista di star e starlette della tv che, al rientro dalla Sardegna, sono risultate positive al Covid-19. Da Aida Yespica ad Antonella Mosetti, passando per Federico Fashion Style e poi ex ...

Calciomercato Juventus, si spinge per Bellerin: occhio a Paredes

La Juventus pensa alla prossima stagione e in particolare alla fascia destra: ruolo attualmente ricoperto da Cuadrado e Danilo. Con De Sciglio utilizzabile come jolly e con Luca Pellegrini e Alex Sand ...

Si allunga la lista di star e starlette della tv che, al rientro dalla Sardegna, sono risultate positive al Covid-19. Da Aida Yespica ad Antonella Mosetti, passando per Federico Fashion Style e poi ex ...La Juventus pensa alla prossima stagione e in particolare alla fascia destra: ruolo attualmente ricoperto da Cuadrado e Danilo. Con De Sciglio utilizzabile come jolly e con Luca Pellegrini e Alex Sand ...