Traffico Roma del 25-08-2020 ore 17:30 (Di martedì 25 agosto 2020) Luceverde Roma bentrovate a questo appuntamento sulla via Appia zona Ciampino congestionato il Traffico a causa di un incidente si tratta di un incidente avvenuto in direzione Roma dopo la dell’aeroporto mentre un incendio nella zona di via di Sant’Alessandro sta provocando disagi in tutta l’area circostante ripercussioni in via Belmonte in Sabina sul tratto di carreggiata esterna raccordo e sulla via Nomentana sulla Cassia invece disagi per lavori difficoltà di circolazione tra via dei Due Ponti e la Giustiniana vicino alla stazione Ostiense in via dei verbiti attenzione un incidente all’altezza del Viale Marco Polo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed a Cerchiara Però è tutto un servizio a cura della c e della polizia ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LeFrecce : @datadrivenops @Alitalia Ti informo che il ritardo del treno 9519 è dovuto al traffico fortemente rallentato sulla… - OttaviDeborah : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: Via Marco Fulvio Nobiliore, #incidente altezza via Giuseppe Salvioli. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-08-2020 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: Via Marco Fulvio Nobiliore, #incidente altezza via Giuseppe Salvioli. -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 25-08-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Incendio di sterpaglie, nuvola di fumo si vede dal Raccordo: possibili ripercussioni su traffico

Grosso incendio di sterpaglie in via di Sant'Alessandro, zona Casal Monastero, periferia di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Loc ...

SUD AMERICA

Salvatore Mancuso, ex 'numero due' delle Autodifese unite della Colombia (Auc, paramilitari), sarà espulso all’inizio di settembre dagli Stati Uniti, dove ha scontato una lunga pena detentiva per narc ...

Grosso incendio di sterpaglie in via di Sant'Alessandro, zona Casal Monastero, periferia di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Loc ...Salvatore Mancuso, ex 'numero due' delle Autodifese unite della Colombia (Auc, paramilitari), sarà espulso all’inizio di settembre dagli Stati Uniti, dove ha scontato una lunga pena detentiva per narc ...