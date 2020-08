Ibrahimovic, rinnovo con il Milan ad un passo. Accordo in arrivo (Di martedì 25 agosto 2020) Nella serata di grandi notizie, un'altra bella notizia (questa volta per i tifosi Milanisti) scuote la Serie A: Ibrahimovic è vicinissimo al rinnovo con il Milan. A riportarlo è Sky Sport, secondo l'emittente satellitare il club rossonero avrebbe rivisto la proposta di contratto che avrebbe accontentato il campione svedese. Domani potrebbe già essere il giorno della firma.caption id="attachment 995409" align="alignnone" width="1024" Ibrahimovic (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

AntoVitiello : Il #Milan lavora su 3 fronti, con la priorità al rinnovo di #Ibrahimovic (ancora oggi telefonate con Raiola). #Diaz… - DiMarzio : Futuro #Ibrahimovic al #Milan, le parole di #Maldini. VIDEO - SkySport : Milan-Ibrahimovic, rinnovo a un passo: la firma già domani? - Pall_Gonfiato : #Milan: Zlatan #Ibrahimovic vestirà rossonero anche la prossima stagione - TuttoMercatoWeb : Milan, a un passo il rinnovo di Ibrahimovic. Il rilancio rossonero ha sbloccato la situazione -

C'è un passo in avanti, forse decisivo, del Milan nella trattativa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. È arrivato il rilancio della società rossonera, che, secondo quanto riportato da Sky Sport, pot ...Buona notizia in casa Milan. Sembra che finalmente l’accordo con Mino Raiola per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic sia ad un passo. È Sky Sport a dare questa news dell’ultima ora. Il club rossonero ha ...