Esselunga, ritirate barrette proteiche: rischio microbiologico (Di martedì 25 agosto 2020) Esselunga ha ritirato dalla vendita le barrette proteiche al gusto noci del brasile, uvetta sultanina e con arachidi. Queste erano vendute in confezioni da 50 grammi ciascuna e in multipack da 4 barrette da 35 grammi ciascuna e confezionate nel Regno Unito dall’azienda EAT NATURAL. La catena di supermercati Esselunga torna a far parlare di … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

