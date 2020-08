Champions League 2020/21, secondo turno preliminare: programma e orari (Di martedì 25 agosto 2020) La Champions League 2019/2020 è finita da due giorni. Ma l’edizione 2020/21 è già pronta a ripartire. E lo fa con i turni preliminari. Martedì 25 agosto e mercoledì 26 agosto spazio al secondo turno preliminare che vedrà scendere in campo formazioni come Besiktas, AZ Alkmaar, Celtic, Young Boys e Ludogorets. Insomma, primi sprazzi di grande calcio in questa estate di emergenza coronavirus. Sportface.it vi offrirà le cronache aggiornate sulle partite con il tabellone del prossimo turno. secondo turno preliminare Martedì 25 agosto Ore 20:00, Paok-Besiktas Ore 20:00, Tirana-Stella Rossa Mercoledì 26 agosto Ore 16:30, AZ ... Leggi su sportface

