Musumeci: “Via i migranti dalla Sicilia, sono un problema sanitario. Decido io” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Governatore: “la Sicilia non può essere invasa”. Ma dal Viminale fanno sapere che l’ordinanza non ha valore. “Non è materia delle regioni” Tutti i migranti degli hotspot e di ogni centro di accoglienza della Sicilia dovranno essere trasferiti in strutture fuori dall’isola entro le 24 di oggi. La decisione, improrogabile, è prevista nell’ordinanza sottoscritta … L'articolo Musumeci: “Via i migranti dalla Sicilia, sono un problema sanitario. Decido io” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

LegaSalvini : SICILIA, TUTTI I MIGRANTI VIA ENTRO DOMANI. MUSUMECI SFIDA IL GOVERNO E L'EUROPA: IL TESTO DELL'ORDINANZA - Agenzia_Ansa : Migranti, il Viminale contro Musumeci: 'Decide lo Stato, la sua ordinanza per il trasferimento fuori dalla Sicilila… - LegaSalvini : ECCO L’ORDINANZA DI #MUSUMECI: 'TUTTI VIA DAGLI HOTSPOT ENTRO DOMANI' - Alexand60465915 : RT @RadioSavana: Ordinanza Musumeci: via i clandestini dalla Sicilia in 24 ore, e stop agli sbarchi. Lamorgese: ordinanza non valida, sui c… - nonela_radio : Migranti, Musumeci: “Roma vuole creare campi di concentramento” -

