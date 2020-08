J-Ax, a proposito di Fedez “Lavorare con lui è stato un bellissimo momento ma …” (Di lunedì 24 agosto 2020) J-Ax anche questa estate sta spopolando e il suo pezzo “Una voglia assurda” è piaciuto immediatamente ed è cantato a squarciagola dopo che il lockdown ci aveva costretto a una vita da reclusi. Anche J- Ax ha risentito molto di ciò che ha comportato il covid e di tutte le restrizioni che ne sono conseguite ma poi tutto il suo disagio è stato buttato fuori in una canzone che piace tanto. A proposito di questo brano ha detto: «Sapevo che il tema mi avrebbe svantaggiato ma volevo fissare questa cosa. Una voglia assurda non è stato un triplo platino come Ostia Lido ma è comunque disco d’oro». J-Ax e il suo rapporto con Fedex J-Ax ha rilasciato una lunga intervista a ‘Il Corriere della Sera’ in occasione della quale ha parlato di ... Leggi su baritalianews

giusysodano1 : @MirtillaMalco12 @ChiaraFerragni @Fedez Ahhh pensi che io sia il tuo amico che sia crea i mille profili, no ti sbag… - ONadde : ah a proposito di #Fedez e famiglia. Ma poi se migliaia di giovani ci sono andati a visitare gli Uffizi? - frabarraco : RT @guidomarchello: Circa 200 contestatori a La Spezia al comizio di Salvins che replica: 'Siete a protestare con il Rolex al polso, andate… - nonnaangela60 : RT @guidomarchello: Circa 200 contestatori a La Spezia al comizio di Salvins che replica: 'Siete a protestare con il Rolex al polso, andate… - BObliterato : RT @guidomarchello: Circa 200 contestatori a La Spezia al comizio di Salvins che replica: 'Siete a protestare con il Rolex al polso, andate… -

Ultime Notizie dalla rete : proposito Fedez J-Ax, a proposito di Fedez “Lavorare con lui è stato un bellissimo momento ma …” Baritalia News Covid, Ferragni e Fedez fanno il tampone: “In Sardegna situazione pesante”

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di sottoporsi al tampone in via precauzionale. Lo ha raccontato Fedez nelle sue storie Instagram, rispondendo a un fan sulla situazione Covid: “In Sardegna c’è un ...

Chiara Ferragni “sarebbe davvero incinta”: il gossip impazza in Sardegna

Chiara Ferragni sarebbe incinta per la seconda volta. A riferirlo è il portale Very Inutil People che assicura di essere entrato in contatto con fonti certe che avrebbero confermato la dolce attesa de ...

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di sottoporsi al tampone in via precauzionale. Lo ha raccontato Fedez nelle sue storie Instagram, rispondendo a un fan sulla situazione Covid: “In Sardegna c’è un ...Chiara Ferragni sarebbe incinta per la seconda volta. A riferirlo è il portale Very Inutil People che assicura di essere entrato in contatto con fonti certe che avrebbero confermato la dolce attesa de ...