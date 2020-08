Highlights Settembre 2020 Cartoonito (Di lunedì 24 agosto 2020) SADIE E GILBERT – NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE Dal 31 agosto, tutti i giorni, alle 17.30 Arrivano su Cartoonito (canale 46 del DTT) i nuovi episodi in Prima TV free della serie all’insegna della scoperta, della magia e dell’amicizia: SADIE E GILBERT. L’appuntamento è a partire dal 31 agosto, tutti i giorni, alle 17.30. Lo show racconta le avventure di Sadie, una normalissima ragazza di quattordici anni la cui vita viene stravolta quando scopre, del tutto casualmente, di possedere dei poteri magici. Sadie infatti è una maga, o meglio, una maga in formazione… si tratta di un caso molto particolare: nel mondo dei maghi è inaudito che qualcuno così giovane possieda un dono così speciale! Per questo motivo, i Guardiani della Magia inviano al suo fianco Gilbert, un coniglio anziano, burbero e ... Leggi su quotidianpost

Se si dovesse usare un colore per descrivere la prima giornata di Ligue1 2020/21, l’unico possibile sarebbe il rosso. In 7 partite giocate ci sono state 4 espulsioni, tutte dirette. Il caso più partic ...

