Truffa ai danni di Antonio Conte: il tecnico prova a recuperare 30 milioni (Di domenica 23 agosto 2020) Il tecnico dell’Inter sarebbe stato Truffato quando allenava il Chelsea. Antonio Conte aveva provato a fare un investimento immobiliare. Nel mirino c’è Massimo Bochiccio, titolare di diverse società a Londra. Non è di certo un periodo sereno di Antonio Conte. Alla guida della sua Inter è andato a un passo dalla conquista dell’Europa League, persa … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

