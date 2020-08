Straniero disperso in Costiera. Notte di ricerche, poi lo trovano a… Napoli (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAmalfi (Sa) – Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato impegnato da sabato nella ricerca di un disperso in penisola sorrentina. Si trattava di un giovane di origine ceca che un paio di giorni fa aveva telefonato ad un’amica pugliese dichiarando di essere ferito, di vedere il golfo di Sorrento ma di non sapere bene in quale punto fosse. La ragazza ha presentato denuncia ai Carabinieri di Vieste (Foggia) che hanno inoltrato l’allarme ai carabinieri di Amalfi, Sorrento e Vico Equense e da qui al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). I tecnici soccorso alpino e speleologico hanno iniziato le ricerche del giovane sabato 22 e, insieme con le squadre provenienti da Lazio e Umbria, hanno continuato nella giornata di domenica partendo dal segnale della cella telefonica ... Leggi su anteprima24

