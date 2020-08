Danneggiare una piantina di melo è reato (Di domenica 23 agosto 2020) reato di danneggiamento di piantina di meloCondannato per deterioramento in assenza della relativa contestazioneTogliere il paletto che regge le piantine di melo integra reato di danneggiamentoreato di danneggiamento di piantina di meloTorna su Con la sentenza n. 23787/2020 (sotto allegata) la Cassazione chiarisce in pratica che anche togliere i paletti di sostegno delle piantine di melo integra il reato di danneggiamento contemplato dall'art. 635 c.p. Precisazione doverosa contenuta nella sentenza con cui si pone fine a una vicenda che ha inizio nel momento in cui la Corte d'appello riforma in parte la sentenza del giudice di primo grado, che ha condannato alla pena di giustizia l'imputato per danneggiamento ... Leggi su studiocataldi

