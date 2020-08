Coronavirus, Lopalco: SARS-CoV-2 “non ha bisogno di mutare ulteriormente, probabilmente continuerà a propagarsi per secoli” (Di domenica 23 agosto 2020) “I virus hanno una intelligenza semplice e molto efficace. Sono macchine biologiche create per riprodursi. Se incontrano una cellula da infettare la infettano.I virus affinano la loro intelligenza attraverso le mutazioni. Le mutazioni sono casuali, possono dunque essere favorevoli o sfavorevoli al virus, o anche del tutto neutre. Il virus ha sviluppato persino meccanismi che correggono le mutazioni che possono risultare sfavorevoli alla sua replicazione.SARS-CoV-2 aveva un cugino stupidotto, SARS-CoV. Si è estinto fra il 2002 ed il 2003 in pochi mesi. Non aveva capito che per diffondersi doveva ridurre il suo tasso di letalità ed essere contagioso anche nella fase precedente l’inizio dei sintomi“: lo ha spiegato, in un post su Facebook Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell’università di ... Leggi su meteoweb.eu

