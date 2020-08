DE JONG, IL PRINCIPE DI SIVIGLIA (Di sabato 22 agosto 2020) Bisogna chiamarla tradizione o maledizione? Per il SIVIGLIA vincere l’Europa League è ormai una tradizione, dato che ieri ha alzato la coppa per la sesta volta nella sua storia, battendo l’Inter. Verrebbe da dire che gli andalusi in questa competizione, in qualsiasi stadio si trovino, giocano praticamente in casa. Per gli avversari rischia seriamente di diventare una maledizione, visto che togliere le mani degli spagnoli da questo trofeo sta diventando maledettamente, appunto, complicato. Nella notte perfetta di Colonia, un pezzo di storia appartiene a Luuk de JONG, bomber diventato PRINCIPE di SIVIGLIA grazie ad una straordinaria doppietta che ha permesso alla sua squadra di tener testa all’Inter e alle ambizioni di Conte. Decisive le incornate dell’olandese, che era già stato ... Leggi su alfredopedulla

