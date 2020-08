CorSport: Napoli, per Papastathopoulos se ne riparlerà a settembre (Di sabato 22 agosto 2020) L’unica certezza a questo punto sembra essere che Gabriel non sarà un calciatore del Napoli nella prossima stagione, il difensore avrebbe infatti preferito l’Arsenal come destinazione. M l’interrogativo adesso è: su chi virerà il Napoli? Già alcuni giorni fa il Napoli ha cominciato a sondare il campo per Sokratis Papastathopoulos, ex compagno di squadra di Gattuso al Milan. La sua è un’opzione percorribile, che eventualmente consentirebbe i vere doppioni per ognuno dei ruoli. Non avendo ansia ci sarà modo per risentirsi ancora e definire, eventualmente, i cosiddetti dettagli L'articolo CorSport: Napoli, per Papastathopoulos se ne riparlerà a settembre ... Leggi su ilnapolista

