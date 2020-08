Arisa in costume, ma piovono critiche: “Un pube sbattuto in faccia” (Di sabato 22 agosto 2020) Sta facendo clamore una foto pubblicata dalla cantante Arisa sul suo profilo Instagram. Rosalba Pippa si è mostrata in tutte le sue grazie, posando in costume mentre è in spiaggia con attenzione proprio alle sue forme femminili. Una foto che è stata presa come un inno alla “body positivity“, ma che è stata anche duramente criticata. Arisa in costume: “Sono una Dea” La vincitrice di Sanremo nel 2009 e 2014 Arisa trova sempre il modo di stupire. Qualche mese fa si era mostrata prima con una parrucca, quindi con, dividendo i fan per il repentino cambio di idea. “Io non sono come tu mi vuoi, ma vado bene lo stesso” aveva scritto. Un’idea ribadita anche nel recente scatto apparso sul suo profilo. Al mare per qualche giorno di ... Leggi su thesocialpost

