Wta Cincinnati 2020 in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di venerdì 21 agosto 2020) Il programma, le date, gli orari e come seguire il Wta Premier 5 di Cincinnati, dal 22 al 28 agosto 2020. Il torneo che precede gli Us Open si disputa nella ‘bolla’ di New York dove la prima testa di serie è Karolina Pliskova. Nella parte bassa invece la favorita è Sofia Kenin, vincitrice degli Australian Open. Non ci sono invece italiane ai nastri di partenza nel main draw. La copertura televisiva dell’evento è affidata a Supertennis TV, canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky. Si parte nella giornata di sabato 22 agosto con il tabellone principale. La diretta streaming è disponibile sul sito di Supertennis. Ecco il programma su Supertennis: sabato 22 agosto LIVE alle ore 17.00, 19.00, 21.00, ... Leggi su sportface

