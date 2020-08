Traffico Roma del 21-08-2020 ore 13:30 (Di venerdì 21 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Bentrovati a questo appuntamento con L’informazione sulla viabilità del Traffico non molto quello registrato in queste ore di partenze ma anche di rientro in città qualche problema su A1 Roma Firenze dove abbiamo cose Traffico intenso tra Ponzano Romano e torte in direzione di Firenze le maggiori difficoltà in queste ore quelle registrate sulla Pontina da un incidente Digli a vendita provoca incolonnamenti tra Spinaceto e via di Decima in direzione di Latina La polizia locale Ci segnala un incidente sulla Salaria poco prima del raccordo anulare in uscita da Roma disagi abbastanza contenuti un altro incidente registrato in via della Tenuta di Torrenova in prossimità di via di Tor ... Leggi su romadailynews

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra A1 Svincolo Firenze Scandicci (Km 286) e Allacciamento A1… - romadailynews : Traffico Roma del 21-08-2020 ore 13:30: Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svincolo… - TrafficoA : A1 - Caserta-Capua - Coda A1 Roma-Napoli Coda di 1 km tra Bivio A1/A30 Caserta-Salerno e Santa Maria Capua Vetere per Traffico ... - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 21-08-2020 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 21-08-2020 ore 09:00 RomaDailyNews Mobilità: Anas, al via primi rientri dalle vacanze (2)

Roma, 21 ago 12:47 - (Agenzia Nova) - Il monitoraggio 24 ore su 24 del traffico riguarderà in particolare i principali assi strategici: la A2 "Autostrada del Mediterraneo", che attraversa Campania, Ba ...

Weekend di rientro, bollino rosso sulle strade

Al via il primo fine settimana di rientro dalle vacanze che prevede bollino rosso nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 agosto. Lungo i 30 mila km di rete Anas è previsto un incremento di traffico ...

Roma, 21 ago 12:47 - (Agenzia Nova) - Il monitoraggio 24 ore su 24 del traffico riguarderà in particolare i principali assi strategici: la A2 "Autostrada del Mediterraneo", che attraversa Campania, Ba ...Al via il primo fine settimana di rientro dalle vacanze che prevede bollino rosso nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 agosto. Lungo i 30 mila km di rete Anas è previsto un incremento di traffico ...