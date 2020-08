Scuola, ancora niente accordo sulla riapertura. Ecco cosa divide governo e tecnici (Di venerdì 21 agosto 2020) Le prime indicazioni sanitarie su come comportarsi in caso di un contagio prevedono che vadano in quarantena studenti e professori della classe. E che si attivi la didattica a distanza. Ma qui sorge una complicazione giuridica, che sta ritardando la pubblicazione delle linee guida. da parte del Comitato tecnico scientifico. La quarantena, essendo equiparata dall’Inps a malattia, impedirebbe al docente di svolgere la Dad Leggi su ilsole24ore

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ancora Banchi, orari, mascherine e personale duro attacco dei genitori alla Giunta: «Sulla scuola ancora nessuna risposta» l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Pesaro, mancano spazi a scuola e sui bus: ipotesi orari scaglionati o istituti chiusi a turno

PESARO - Serve un’accelerata per definire la riorganizzazione del trasporto scolastico in funzione anti Covid con la ripresa della scuola. I presidi degli istituti superiori sono chiamati a collaborar ...

Scuola, Ricciardi: “Dobbiamo riaprirla ma con protocolli rigorosi”

Roma, 21 ago. (Adnkronos Salute) – “Noi dobbiamo riaprire le scuole, che sono il motore di civiltà e di attenzione del Paese. Ma lo dobbiamo fare in due modi: limitando la circolazione del Covid fuori ...

