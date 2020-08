Higuain Juventus, ora cambia tutto: arriva la decisione del “Pipita” (Di venerdì 21 agosto 2020) Higuain Juventus – La Juventus lavora sul mercato in uscita per incassare un potenziale tesoretto da poi reinvestire nelle operazioni in entrata. Uno dei possibili partenti è “El Pipita” Higuain: il centravanti è sulla lista cessioni ma stando alle ultime indiscrezioni sembrerebbe essere arrivata la decisione del calciatore sul suo futuro. Higuain Juventus: arriva la decisione dell’argentino Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Gonzalo Higuain vuole onorare il suo contratto con la Juventus in scadenza nel 2021 e quindi guadagnare tutti i 7,5 milioni di euro previsti dall’accordo. Paratici adesso lavora sulla cessione, che ... Leggi su juvedipendenza

