Ufficiale: Valeau, Petruccelli e De Sarlo alla Casertana (Di giovedì 20 agosto 2020) Tris di arrivi in casa Casertana. Come annunciato dal sito Ufficiale del club rossoblù, Lorenzo Valeau, Alessandro Petruccelli e Pasquale De Sarlo sono i nuovi arrivi alla corte di mister Guidi. “La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni dei calciatori Lorenzo Valeau, Alessandro Petruccelli e Pasquale De Sarlo. Lorenzo Valeau arriva dall’AS Roma con la formula del prestito. Terzino sinistro classe 1999, nell’ultima stagione ha militato nelle fila dell’Imolese (Serie C Girone B) collezionando 27 presenze e 1 rete. Nel febbraio 2019 la sua prima esperienza tra i professionisti con l’approdo al Catania. Alessandro Petruccelli, ... Leggi su alfredopedulla

