L'M5s scoppia sulle regionali. Crimi disintegra Di Maio: "Alleanza col Pd? No, questione chiusa" (Di giovedì 20 agosto 2020) L'appello di ieri del premier Giuseppe Conte per favorire una Alleanza Pd-M5S alla prossime regionali è stato ufficialmente respinto dai grillini .C'ha provato fino all'ultimo Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ed ex capo politico pentastellato, che oggi ci ha messo la faccia, "per investire ogni energia per trovare degli accordi laddove sia possibile". L'ascolto dei territori, come ho ribadito in più occasioni, resta la priorità. "È un bene confrontarsi, è un bene provarci laddove le condizioni lo consentono". A dare il ben servito a Conte e anche a Di Maio, è stato Vito Crimi, l'attuale capo politico del M5s: "Le regionali? È difficile immaginare un percorso insieme in Puglia e Marche la ... Leggi su iltempo

tempoweb : L'#M5S scoppia sulle elezioni regionali, Crimi disintegra Di Maio #elezioni2020 #regionali2020… - RattiEnrico : RT @ilgiornale: Alcuni parlamentari 5s criticano l’uso della piattaforma Rousseau e non escludono un blitz con una legge per sottrarre il p… - nino_pitrone : - MonaldiDavid : @AndreaScanzi E dai che siete spariti.. #M5S non esiste più! #Lega e #FDI bastano per farvi vedere il palazzo in ca… - VedeleAngela : RT @ilgiornale: Alcuni parlamentari 5s criticano l’uso della piattaforma Rousseau e non escludono un blitz con una legge per sottrarre il p… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s scoppia Scoppia la rivolta nel M5S "Siamo stufi di Casaleggio" ilGiornale.it L'M5s scoppia sulle regionali. Crimi disintegra Di Maio: "Alleanza col Pd? No, questione chiusa"

L’appello di ieri del premier Giuseppe Conte per favorire una alleanza Pd-M5S alla prossime regionali è stato ufficialmente respinto dai grillini .C'ha provato fino all'ultimo Luigi Di Maio, ministro ...

Città della carta e della filigrana: ecco come Fabriano resta al palo

FABRIANO - Città della carta e della filigrana: la proposta di legge regionale per Fabriano alla fine non è stata approvata in questa legislatura. Scoppia la polemica con l’affondo del sindaco, Gabrie ...

L’appello di ieri del premier Giuseppe Conte per favorire una alleanza Pd-M5S alla prossime regionali è stato ufficialmente respinto dai grillini .C'ha provato fino all'ultimo Luigi Di Maio, ministro ...FABRIANO - Città della carta e della filigrana: la proposta di legge regionale per Fabriano alla fine non è stata approvata in questa legislatura. Scoppia la polemica con l’affondo del sindaco, Gabrie ...