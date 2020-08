Juventus, Dzeko obiettivo numero uno per l'attacco (Di giovedì 20 agosto 2020) Il nome della punta di peso della Juventus 2020/21 sarà uno dei temi scottanti del mercato estivo. E non solo perché sono gli attaccanti a far sognare i tifosi, ma soprattutto perché la Vecchia ... Leggi su quotidiano

DiMarzio : Attacco #Juventus, in cima alla lista di #Pirlo c'è #Dzeko - MarioGiunta : Juventus, Pirlo vuole Dzeko, ma per la Roma è incedibile. ???? @SkySport #juventus #roma - SkySport : Calciomercato Juventus: Pirlo vuole Dzeko, ma per la Roma è incedibile. Nodo Milik - FabrizioCossu : RT @MarioGiunta: Juventus, Pirlo vuole Dzeko, ma per la Roma è incedibile. ???? @SkySport #juventus #roma - angeloinitaly : RT @DiMarzio: Attacco #Juventus, in cima alla lista di #Pirlo c'è #Dzeko -