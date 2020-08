Challenger Todi 2020, programma e orari venerdì 21 agosto con Gaio e Moroni (Di giovedì 20 agosto 2020) Il programma e l’ordine di gioco di venerdì 21 agosto per quanto concerne il Challenger di Todi 2020. Ritornano in campo vari italiani, tra cui Federico Gaio e Gian Marco Moroni. Entrambi sono chiamati a due impegni tutt’altro che semplici, rispettivamente contro il francese Hoang ed il tedesco Stebe. Ad inaugurare il programma giornaliero saranno Zapata Miralles e Bagnis. Ecco l’ordine di gioco del 21 agosto: CAMPO CENTRALE dalle ore 14:30 – Zapata Miralles vs Bagnis a seguire – Hanfmann vs Ficovich o Cecchinato non prima delle 18:00 – Gaio vs Hoang non prima delle 20:30 – Moroni vs Stebe Leggi su sportface

