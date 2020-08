#20/8/2020 Ippicanews (Di giovedì 20 agosto 2020) OGGI - Ore 22.20 TQQ a Ss. Cosma e Damiano, t, 6ª corsa, m. 1600, Favoriti: 9-12-7-2-5. Sorprese: 8-1-4. Inizio convegno alle 20. Corse anche a Ferrara, t, 17.30,, Montecatini, t, 20.10,, ... Leggi su corrieredellosport

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #20 2020 Rischio incendi e ondate di calore, "preallerta" in tutta la Sicilia: temperature oltre i 30 gradi

Il Dipartimento della Protezione civile regionale ha diffuso l'avviso n.170 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 00.00 del 20 agosto per le successive 24 ore. Persiste il livello di "p ...

Usa, Kamala accetta candidatura a vice

(ANSA) - WASHINGTON, 20 AGO - La senatrice americana Kamala Harris ha accettato ufficialmente nella terza serata della convention dem la nomination per la vicepresidenza, facendo la storia come prima ...

Il Dipartimento della Protezione civile regionale ha diffuso l'avviso n.170 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 00.00 del 20 agosto per le successive 24 ore. Persiste il livello di "p ...(ANSA) - WASHINGTON, 20 AGO - La senatrice americana Kamala Harris ha accettato ufficialmente nella terza serata della convention dem la nomination per la vicepresidenza, facendo la storia come prima ...