Atletica – In Polonia decolla Scotti: 45.48 nei 400 metri (Di mercoledì 19 agosto 2020) Prestazione da applausi per Edoardo Scotti a Bydgoszcz, in Polonia, nei 400 metri. Il campione europeo under 20 corre in 45.48 al Memorial Irena Szewinska e sbriciola il primato personale dopo due anni. L’azzurro dei Carabinieri, finalista mondiale con la staffetta 4×400 a Doha, era all’esordio in un meeting internazionale: si regala una vittoria prestigiosa e un netto miglioramento rispetto al 45.84 dei Mondiali under 20 di Tampere del 2018, ma soprattutto entra in una nuova dimensione, dimostrando anche una maturità tattica spiccata, evidenziata da una distribuzione corretta, che non esagera nella prima metà e poi lascia spazio al classico finale esuberante, mai così brillante. Oltre tre decimi di progresso in un colpo soltanto. “Edo” scappa via al polacco Karol ... Leggi su sportfair

