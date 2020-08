Traffico Roma del 18-08-2020 ore 09:00 (Di martedì 18 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane disagi in città al Portuense per un incidente avvenuto sul Largo La Loggia con rallentamenti su via Portuense in via dei Colli Portuensi a sud della città senso unico di marcia su via Alvaro del Portillo per accedere al Policlinico Universitario Campus Biomedico per i tamponi rallentamenti e code nelle ore di maggior afflusso bus navetta attivo per il collegamento metropolitano EUR Magliana Laurentina solo in questo tratto non circolano i treni per i lavori di rinnovo della Stazione EUR Fermi mano avanti i lavori sulla linea direttissima ... Leggi su romadailynews

LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - Raccordo Anulare code a tratti tra Laurentina e Pontina > Interna #luceverde #Lazio - romadailynews : Traffico Roma del 18-08-2020 ore 09:00: Roma infomobilità informazioni quotidiane di… - CorriereUmbria : Ancona-Roma, treni sospesi per caduta massi sulla linea ferroviaria #ancona-roma #traffico ferroviario #treni… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-08-2020 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 08:53 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 17-08-2020 ore 16:30 RomaDailyNews Ancona-Roma, treni sospesi per caduta massi sulla linea ferroviaria. Trenitalia attiva servizio bus tra Foligno e Terni

Traffico ferroviario sospeso per caduta massi sulla linea ferroviaria Ancona-Roma, tra Foligno e Terni, all'altezza di Giuncano. Dalle 5 di martedì 18 agosto la viabilità ferroviaria sta subendo ...

Coronavirus, a Roma 41 nuovi casi: sono 51 in totale nel Lazio. I dati Asl del 17 agosto

Sono 41 i nuovi casi di coronavirus a Roma e dieci nella provincia della Capitale. Dei 51 contagi nel Lazio nelle ultime 24 ore, la metà è di importazione: sei i casi di rientro dalla Sardegna con lin ...

Traffico ferroviario sospeso per caduta massi sulla linea ferroviaria Ancona-Roma, tra Foligno e Terni, all'altezza di Giuncano. Dalle 5 di martedì 18 agosto la viabilità ferroviaria sta subendo ...Sono 41 i nuovi casi di coronavirus a Roma e dieci nella provincia della Capitale. Dei 51 contagi nel Lazio nelle ultime 24 ore, la metà è di importazione: sei i casi di rientro dalla Sardegna con lin ...