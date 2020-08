Statale 16, da Giovinazzo a Bari contromano, ragazza di 30 anni fermata all’uscita di via Gentile (Di lunedì 17 agosto 2020) I Carabinieri di Bari sono riusciti a bloccare una ragazza di 30 anni che sulla sua auto, una Lancia Musa, aveva percorso un lungo tratto di strada contromano. La ragazza, originaria di Bisceglie, si era immessa sulla Statale 16 da Giovinazzo in direzione Bari. La giovane, prima di essere fermata dai Carabinieri, aveva percorso un lungo tratto di strada contromano. La disavventura della giovane autista era cominciata alle 3 della notte scorsa. All’altezza del centro commerciale “Bari Max” la conducente di un’altra auto è riuscita a evitare l’impatto, probabilmente fatale, ma si è schiantata con il suo mezzo contro il guard rail. La Lancia ... Leggi su baritalianews

Verso le 3 del mattino due ragazze, a bordo di una Lancia Musa, hanno imboccato contromano la strada statale 16, procedendo per circa 25 chilometri, da Giovinazzo a Bari dove i carabinieri, che la sta ...Guida contromano, per quasi 30 chilometri, provoca due incidenti stradali e alla fine viene bloccata dai carabinieri dopo un inseguimento. Ma si riufiuta di fare l’alcool test. In macchina, i militari ...