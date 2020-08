Morte Viviana Parisi, in un prato si cercano gli indumenti di Gioele (Di lunedì 17 agosto 2020) Continuano senza sosta le ipotesi su quanto potrebbe essere successo a Viviana Parisi e al piccolo Gioele. Le ricerche del figlio della dj trovata morta l’8 agosto non hanno ancora dato esito. Del piccolo di 4 anni non si hanno notizie dallo scorso 3 agosto. Ricerche dei vestiti di Gioele Stando a quanto rivela AdnKronos, questa mattina le guardie forestali hanno circoscritto un’area che stanno setacciando “alla ricerca di indumenti” del figlio di Viviana Parisi. L’area si trova vicino al traliccio dove è stato trovato il corpo della deejay di 43 anni. Intanto gli investigatori stanno riesaminando tutto il materiale raccolto e controllando i video registrati dai droni per trovare tracce del piccolo ... Leggi su thesocialpost

ursulaf08845698 : @MicolDaniels lo escludo, non è neanche omicidio/suicidio, si tratta di morte accidentale in un soggetto privo di c… - GDS_it : La morte di #VivianaParisi, i dubbi dei genitori: 'Sicuri sia lei? Negata la visione delle foto'… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Nuove ipotesi investigative sulla scomparsa del piccolo #Gioele a #Caronia e sulla morte della madre, Viviana Parisi. Ma de… - TgrSicilia : Nuove ipotesi investigative sulla scomparsa del piccolo #Gioele a #Caronia e sulla morte della madre, Viviana Paris… - Roberto28132743 : riflessione: mi stavo chiedendo nella triste vicenda della morte di Viviana Parisi e del non ancora ritrovamento de… -