Facebook collega la chat di Instagram e Messenger (Di lunedì 17 agosto 2020) Instagram aggiunge delle funzionalità di Messenger ai suoi Direct Message (immagine: Facebook)Facebook ha compiuto un nuovo passo verso l’unificazione delle chat con Messenger e Instagram. Proprio alcuni utenti di quest’ultimo social network hanno ricevuto via app (sia per Android sia per iOs) l’avviso di “un nuovo modo per inviare messaggi”. In sostanza sono in arrivo nuove funzionalità del sistema di messaggistica. Primo: un nuovo aspetto più colorato e ricco di emoji. I fumetti dei messaggi variano dal blu al viola mentre si scorre la conversazione. Secondo, e ancora più importante, ora Instagram permetterà di mettersi in contatto e chattare con gli amici che usano ... Leggi su wired

