Drogata e abusata per giorni da una coppia nel Ravennate: un arresto (Di lunedì 17 agosto 2020) Con il pretesto di una terapia di coppia per aiutarla a superare i problemi con il compagno, l’hanno convinta a trasferirsi nella loro abitazione che si trova nel Ravennate. E una volta lì, anche somministrandole cocaina, per alcuni giorni ne hanno abusato. È l’accusa costata a un 42enne un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per violenza sessuale aggravata, anche di gruppo. Pure la compagna 34enne - come riportato dalla stampa locale - risulta indagata, ma a piede libero, per il medesimo reato avendo partecipato - secondo l’accusa - a quel piano per organizzare rapporti sessuali a tre..Secondo quanto ricostruito fin qui dalla polizia del Commissariato di Lugo, la violenza è avvenuta tra il 17 e il 21 luglio, periodo nel quale la vittima sarebbe stata costretta all’interno ... Leggi su huffingtonpost

repubblica : Ravenna, va in terapia: drogata e abusata per giorni da una coppia - TgrRai : #Ravenna, drogata e abusata da giorni da una coppia: arresto un uomo con l'accusa di violenza aggravata, indagata a… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Drogata e abusata per giorni da una coppia nel Ravennate: un arresto - HuffPostItalia : Drogata e abusata per giorni da una coppia nel Ravennate: un arresto - CatelliRossella : Ravenna, va in terapia: drogata e abusata per giorni da una coppia -

Ultime Notizie dalla rete : Drogata abusata Drogata e violentata per giorni da una coppia: «Così guarirai». Un arresto Il Messaggero Drogata e violentata per giorni da una coppia: «Così guarirai». Un arresto

Drogata e abusata per giorni con il pretesto di una terapia di coppia per aiutarla a superare i problemi con il compagno. In due hanno convinto una donna a trasferirsi nella loro abitazione che si tro ...

Ravenna, va in terapia: drogata e abusata per giorni da una coppia

RAVENNA. Con il pretesto di una terapia di coppia per aiutarla a superare i problemi con il compagno, l'hanno convinta a trasferirsi nella loro abitazione che si trova nel Ravennate. E una volta lì, a ...

Drogata e abusata per giorni con il pretesto di una terapia di coppia per aiutarla a superare i problemi con il compagno. In due hanno convinto una donna a trasferirsi nella loro abitazione che si tro ...RAVENNA. Con il pretesto di una terapia di coppia per aiutarla a superare i problemi con il compagno, l'hanno convinta a trasferirsi nella loro abitazione che si trova nel Ravennate. E una volta lì, a ...