Cerignola, ennesima aggressione in ospedale: vigilante malmenato e minacciato (Di lunedì 17 agosto 2020) 'Questa situazione è insostenibile - dice alla 'Gazzetta del Mezzogiorno' la vittima dell'ultima aggressione -. Noi cerchiamo di lavorare con diligenza e professionalità ma evidentemente non basta, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

enricoI00 : RT @LaGazzettaWeb: Cerignola, ennesima aggressione in ospedale: vigilante malmenato e minacciato - LaGazzettaWeb : Cerignola, ennesima aggressione in ospedale: vigilante malmenato e minacciato -

Ultime Notizie dalla rete : Cerignola ennesima

La Gazzetta del Mezzogiorno

CERIGNOLA - Brutale pestaggio nell’ospedale di Cerignola e a farne le spese, questa volta, è stata una guardia giurata della Cosmopol in servizio presso il pronto soccorso. Anche in piena emergenza Co ...Il focolaio di coronavirus di Cerignola è uno dei più preoccupanti tra quelli scoppiati negli ultimi giorni. Il paese foggiano è diventato “zona rossa” tramite un’ordinanza che prevede specifiche rego ...