Arte Laguna Prize: proclamati i vincitori (Di lunedì 17 agosto 2020) proclamati i vincitori assoluti della 14/a edizione di Arte Laguna Prize: il prossimo anno esporranno al Moscow Museum of Modern Art Nonostante le difficoltà create dal Coronavirus, Arte Laguna Prize non si ferma ed annuncia online i quattro vincitori assoluti della 14^ edizione. Tra le opere dei 120 finalisti, scelte tra oltre 10.000 opere candidate da settembre a… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

andreaanderegg : RT @myartpainting: Trittico-Laguna di Rajbag di Virginiart - spkikibird : RT @myartpainting: Trittico-Laguna di Rajbag di Virginiart - JoeRedski : RT @myartpainting: Trittico-Laguna di Rajbag di Virginiart - AndresParamo : RT @myartpainting: Trittico-Laguna di Rajbag di Virginiart - DianaMSharpton : RT @myartpainting: Trittico-Laguna di Rajbag di Virginiart -

Ultime Notizie dalla rete : Arte Laguna

Arte Magazine

Dove: Ex Casinò del Lido Indirizzo: Piazzale Casinò, Lungomare Guglielmo Marconi 4 Apertura: Chiuso al pubblico. Trasporti: Lines 5.1, 5.2, 20 (stop Lido S.M.E., dock A) Lines 5.1, 5.2, 6 (stop Lido S ...C’è grande attesa in Laguna per la mostra che aprirà la stagione 2021 di Punta della Dogana, dopo l’apertura a luglio delle due esposizioni a Palazzo Grassi, una dedicata a Henri Cartier Bresson e l’a ...