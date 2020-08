Lazio, concorrenza inglese per Sergio Rico (Di domenica 16 agosto 2020) Calciomercato Lazio: per Sergio Rico ci sarebbe anche l’interesse del Leicester La Lazio è alla ricerca di un vice Strakosha. I riflettori sarebbero puntati su Sergio Rico, attualmente al Psg ma di proprietà del Siviglia. A fine stagione tornerà al suo club d’origine, ma non resterà in Spagna. Secondo quanto riportato dal Mirror, anche il Leicester avrebbe messo gli occhi sull’estremo difensore spagnolo. concorrenza inglese, quindi, per la Lazio di Simone Inzaghi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

