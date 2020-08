In giro nella notte con un coltello in tasca: arrestato 24enne (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio nella notte, hanno arrestato un 24enne, trovato in possesso di un coltello a serramanico. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato dopo che il malvivente ha tentato di eludere i controlli. L’arma, della lunghezza di 11 cm, è stata sequestrata. L’uomo era anche in possesso di una bottiglietta contenente 0,4 grammi di marijuana. R.S., napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere nonché sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

