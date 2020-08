Un concorso a premi finito malissimo (Di sabato 15 agosto 2020) Pepsi nel 1992 promise ricchi premi a chi nelle Filippine avesse trovato un certo numero sotto il tappo: per errore vinsero centinaia di migliaia di persone, e ne nacquero proteste e rivolte violente Leggi su ilpost

TheLadybugC : SUMMER VINTAGE GIVEAWAY! ???? ???? Per festeggiare l’estate ho pensato di organizzare un piccolo concorso pieno di prem… - shuriken_starz : RT @ScontrinoFelice: #Concorso #BigBabol, Daygum, Vivident, #ChupaChups e #Fruittella: vinci zaini Seven e pennarelli #Carioca ogni ora! ht… - shuriken_starz : RT @ScontrinoFelice: Concorso “Da oggi il pulito ha stile”: vinci buoni carburante Q8 e complementi bagno Grohe - Eva_Starz : RT @ScontrinoFelice: Concorso “Da oggi il pulito ha stile”: vinci buoni carburante Q8 e complementi bagno Grohe - Eva_Starz : RT @ScontrinoFelice: #Concorso #BigBabol, Daygum, Vivident, #ChupaChups e #Fruittella: vinci zaini Seven e pennarelli #Carioca ogni ora! ht… -