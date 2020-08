Napoli, De Laurentiis: «Buon Ferragosto a tutti i napoletani sparsi nel mondo» (Di sabato 15 agosto 2020) Aurelio De Laurentiis ha fatto gli auguri di Buon Ferragosto a tutti i tifosi del Napoli con un messaggio su Twitter Aurelio De Laurentiis ha augurato Buon Ferragosto a tutti i tifosi napoletani tramite un messaggio sul suo profilo Twitter. «Buon Ferragosto a tutta la famiglia del Napoli. A Rino Gattuso, al suo staff, ai calciatori, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori e alle loro famiglie. Auguri a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente. E tanti cari auguri, particolarmente in questo momento ancora difficile, a tutti i napoletani, tifosi e non tifosi, ovunque nel mondo. Forza ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, incontro in corso tra la dirigenza e #Gattuso - DiMarzio : #Napoli, incontro in programma a Capri fra #Gattuso e #DeLaurentiis - 100x100Napoli : Gli auguri di #Ferragosto di #DeLaurentiis - news24_napoli : De Laurentiis a Giuntoli: “Prima bisogna vendere!”. Il patron vuole 100… - infoitsport : Mercato Napoli, De Laurentiis vuole incassare 170 milioni dalle cessioni: i nomi in uscita -