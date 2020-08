Coronavirus, Svezia: niente immunità di gregge. Scommessa fallita (Di sabato 15 agosto 2020) Fallito il tentativo della Svezia di combattere il Coronavirus raggiungendo l’immunità di gregge. La scelta di non effettuare il lockdown si è rivelata ad oggi un buco nell’acqua: percentuale di casi più alta del nord Europa La Svezia deve arrendersi. Dopo il tentativo di sconfiggere il Coronavirus senza mettere in campo il lockdown, arrivano i primi resoconti sulla scelta del governo di raggiungere l’immunità di gregge. L’obiettivo era quello di raggiungere, entro maggio, l’immunità del 40% della popolazione. Dai test sierologici effettuati risulta invece che la percentuale di popolazione infetta, che ha quindi sviluppato gli anticorpi, è vicina al 15%. Dati riportati da due ricercatori dell’University ... Leggi su bloglive

generacomplotti : RT @AndreaSassetto: La Svezia contro i giornali italiani - Il Post - dpinsvezia : (blog) Quattro mesi dopo #svezia #italianoinsvezia #covid19 #corona #coronavirus - gratianaturaee : 'potevamo finire come in #Svezia! Una strage!' Ecco. Stolti! #coronavirus - Lorenzo_Borga_ : RT @SkyTG24: Cosa ci insegna la Svezia in crisi economica anche senza lockdown - Bubilus : #COVID19 #lockdown Ancora c'è qualcuno pronto a sostenere che le restrizioni sono uno strumento per imbavagliare le… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Svezia Cosa ci insegna la Svezia in crisi economica anche senza lockdown Sky Tg24 Rientro a scuola in sicurezza, la mascherina non basta

Il distanziamento fisico tra alunni di almeno un metro è una delle tre condizioni essenziali per tornare a scuola in sicurezza ed evitare di esporre alunni e personale a rischiare di contagiarsi di Co ...

Austria, tornano a salire i contagi: 282 i nuovi casi di Covid-19. E' il dato più alto registrato da aprile

AUSTRIA. Nelle scorse 24 ore, in Austria sono stati registrati 282 nuovi casi di Covid-19. E' quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute di Vienna. Già lo scorso 12 agosto, con 184 nuov ...

Il distanziamento fisico tra alunni di almeno un metro è una delle tre condizioni essenziali per tornare a scuola in sicurezza ed evitare di esporre alunni e personale a rischiare di contagiarsi di Co ...AUSTRIA. Nelle scorse 24 ore, in Austria sono stati registrati 282 nuovi casi di Covid-19. E' quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute di Vienna. Già lo scorso 12 agosto, con 184 nuov ...