Reggiana, preso Gyamfi dal Benevento (Di venerdì 14 agosto 2020) REGGIO EMILIA - Il primo nuovo acquisto della Reggiana è Bright Gyamfi , difensore ghanese del 1996. Ecco il suo identikit nel comunicato ufficiale granata: "Esterno rapido e atleticamente dotato, il ... Leggi su corrieredellosport

Pallacanestro Reggiana mercato, Elegar è il nuovo pivot

Alla vigilia di Ferragosto, la Pallacanestro Reggiana ufficializza il proprio “big man”. Sarà l’esperto lungo americano Frank Elegar, infatti, ad occupare il ruolo di centro titolare della nuova Unaho ...

