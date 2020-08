Aborto, a Marsala nasce il registro comunale dei “bimbi mai nati”. Le proteste: «Medievale e discriminatorio» (Di venerdì 14 agosto 2020) Si chiama “registro dei bimbi mai nati” ed è stato creato a Marsala, Comune della Sicilia in provincia di Trapani, dietro la proposta della consigliera di centrodestra Giusy Piccione. «Promuovere la cultura della vita», questa la motivazione usata da Piccione per spiegare la nascita dell’albo, approvato in consiglio comunale da 23 consiglieri, contro 3 contrari. L’atto disciplina l’attuale regolamento cimiteriale e modifica la dicitura «prodotti abortivi» utilizzata per i feti partoriti prima della 28esima settimana di concepimento, con la nuova espressione «bambini mai nati». Nel registro l’elenco verrà riempito di nomi di fantasia per i feti, ognuno corrispondente ad un numero assegnato, presente nello spazio cimiteriale destinato ... Leggi su open.online

