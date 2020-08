Ultime Notizie Roma del 13-08-2020 ore 09:10 (Di giovedì 13 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio due le famiglie di amici distrutte dalla frana a Chiesa Valmalenco che viaggiavano su due auto diverse le vittime sono una coppia una donna di 51 anni è il compagno il cui figlio di 5 anni è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in auto con loro c’era anche una bimba che aveva compiuto oggi 10 anni ed è morta il padre che viaggiava nell’auto dietro è finito nel torrente mai riuscita a riemergere riportando contusioni ed è stato portato all’ospedale Manzoni di Lecco entrambe le famiglie sono originarie della provincia di Varese ed erano arrivate lì per fare un’escursione sui sentieri di montagna coronavirus ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 779 ... Leggi su romadailynews

