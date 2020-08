Focus ascolti: l'estate 2020 in tv e la fascia pomeridiana (Di giovedì 13 agosto 2020) Nei nostri precedenti post abbiamo visto le medie di ascolti di questa prima parte di estate 2020 nel totale individui, nella fascia meridiana e nella fascia mattutina, oggi andiamo a vedere le medie di share nel totale individui della fascia pomeridiana, quella cioè che va dalle ore 15 alle ore 18. Al comando c'è Canale 5 con una media del 13,81% di share. Facendo il raffronto con il medesimo periodo dell'anno passato vediamo che la prima rete Mediaset accusa un calo dello 0,26% di share. pubblicato su TVBlog.it 13 agosto 2020 10:24. Leggi su blogo

toysblogit : Focus ascolti: l'estate 2020 in tv e la fascia pomeridiana - zazoomblog : Focus ascolti: lestate 2020 in tv e la fascia meridiana - #Focus #ascolti: #lestate #fascia - toysblogit : Focus ascolti: l'estate 2020 in tv e la fascia meridiana - SerieTvserie : Focus ascolti: l'estate 2020 in tv e la fascia meridiana - tvblogit : Focus ascolti: l'estate 2020 in tv e la fascia meridiana -

Ultime Notizie dalla rete : Focus ascolti Focus ascolti: l'estate 2020 in tv e la fascia pomeridiana TVBlog.it Ascolti tv tutti i dati 11 agosto: Valle chiude staccando Scotti. Chicago PD batte Cobra 11, InOnda meglio dei film

Il solito Gerry Scotti in replica contro la replicante Anna Valle giunta però all'ultima puntata con la fiction 'gialla' ambientata tra i 'sassi'. Nella sfida tra Sorelle (1,847 milioni e 16,4%) e Lo ...

Ascolti tv, Anna Valle batte lo Show dei Record di Gerry Scotti

Nella serata di martedì 11 agosto gli ascolti tv vengono vinti da Rai1 con la fiction Sorelle che convince 1.847.000 spettatori pari al 16.4% di share (primo episodio: 2.173.000 – 14.1%, secondo episo ...

Il solito Gerry Scotti in replica contro la replicante Anna Valle giunta però all'ultima puntata con la fiction 'gialla' ambientata tra i 'sassi'. Nella sfida tra Sorelle (1,847 milioni e 16,4%) e Lo ...Nella serata di martedì 11 agosto gli ascolti tv vengono vinti da Rai1 con la fiction Sorelle che convince 1.847.000 spettatori pari al 16.4% di share (primo episodio: 2.173.000 – 14.1%, secondo episo ...