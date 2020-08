Covid, monitoraggio settimanale: "Situazione in peggioramento". Ma scende l'indice Rt dei contagi (Di giovedì 13 agosto 2020) Le Regioni con valore Rt maggiore di 1 sono 9. "Il forte impegno dei servizi territoriali nelle attività di ricerca dei contatti si sta dimostrando efficace nel contenere la trasmissione" Leggi su repubblica

La Sicilia si conferma come regione con l'indice Rt più alto: 1,41. È quanto emerge dal rapporto di Monitoraggio del Ministero della Salute e dell’Iss sulle infezioni da Covid in Italia nella settiman ...Palermo - Coronavirus e obbligo di mascherina anche all’aperto in Sicilia ma non solo. Ecco cosa prevede la nuova ordinanza urgente emanata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ier ...