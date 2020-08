La polemica su Pandora che ha scelto di ‘omaggiare’ la Sardegna con una pecora (Di mercoledì 12 agosto 2020) A tre anni dall’ultima polemica, Pandora torna nel mirino delle critiche. La nota linea di gioielli ha, infatti, messo in vendita alcuni charms per i suoi iconici braccialetti per mostrare vicinanza all’Italia. Si tratta di 12 simboli che dovrebbero incarnare le caratteristiche peculiari (e turistiche) di diverse città e Regioni italiane. Si va dal Colosseo per Roma, ai Gigli per la Toscana e Firenze, fino ad arrivare alla pizza simbolo di Napoli. Ma le polemiche sono sulla scelta simbolica per rappresentare la Sardegna: una pecora. LEGGI ANCHE > Donna, «grembiule» e «ferro da stiro»: bufera per la pubblicità sessista di Pandora Una decisione che ha sollevato le classiche – e quasi inevitabili – polemiche sui social network. Nella ... Leggi su giornalettismo

